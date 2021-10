Sondierungsgespräche von deutscher Union und Grünen

In Deutschland führen die konservative Union und die Grünen am Dienstag erste Sondierungsgespräche über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis. Das Treffen gilt als entscheidend für die Chancen von Wahlverlierer Armin Laschet, den Kanzlersessel für die Union zu retten. Zugleich markiert die Zusammenkunft auch das Ende der ersten Runde getrennter Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl.

Die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Jürgen Trittin äußerten vor dem Sondierungsgespräch Zweifel an deren Verhandlungsfähigkeit. Dass aus dem Treffen von Union und FDP am Sonntag bereits Ergebnisse durchgesickert seien, sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und ein „Zeichen für interne Führungsprobleme“, sagte Özdemir am Dienstag in der Sendung „RTL Direkt“. Das sei ein Signal, dass die Union ein massives Problem habe.