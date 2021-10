Gratis Lehrlings-Workshops im Haus der Geschichte Österreich

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) bietet ab sofort drei Workshops für Lehrlinge an. Diese widmen sich den Themen Arbeit und Lehre, Demokratie und Mitbestimmung sowie Rollenbilder und Vorurteile, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Für die ersten 2.000 Jugendlichen in Lehrberufen garantiert die Arbeiterkammer als hdgö-Partner einen gratis Workshop-Besuch. Als weitere Unterstützer des neuen Angebots wurden die Bildungsdirektionen Wien und Niederösterreich gewonnen.