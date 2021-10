Marcos Nader will im Dezember erneut Europa erobern

Die 8. Bounce Fight Night wartet mit einem besonderen Höhepunkt auf: Österreichs derzeit bester Boxer Marcos Nader fordert am 4. Dezember im Hotel Intercontinental den amtierenden EU-Meister im Mittelgewicht, den Deutschen Marten Arsumanjan (27). „Bei der letzten Bounce Fight Night war ich Zuseher, aber jetzt will ich wieder im Ring mitmischen“, sagte der 31-Jährige, der bereits voll im Training steht. „Ich will den Titel wieder haben.“