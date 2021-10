ÖVP und FPÖ verhandeln am Nachmittag über Koalition in OÖ

Die erste Verhandlungsrunde zur beabsichtigten Neuauflage von Schwarz-Blau in Oberösterreich wurde für Dienstag am späten Nachmittag angesetzt. Bei dem Koalitionsgespräch, das im Bindungshaus St. Magdalena in Linz stattfindet, soll es um „Strukturelles“ gehen, hieß es aus der ÖVP. Naheliegend ist, dass Arbeitskreise zu Themen gebildet werden. Die Verhandlungsteams beider Partei bleiben personell vorerst die selben wie bei der Sondierung vergangene Woche.