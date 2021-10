Rumänische Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

In Rumänien ist die Regierung unter Premierminister Florin Citu (Liberale Partei/PNL) am Dienstag per Misstrauensvotum gestürzt worden. 281 Parlamentarier der oppositionellen Postkommunisten (PSD), der Reformpartei USR sowie rechtsnationalistischen „Allianz für die Einheit der Rumänen“ (AUR) sprachen der Regierung das Misstrauen aus - weit mehr als die nötigen 234. Gegenstimmen gab es keine, da die Regierungspartei und ihre Verbündeten die Abstimmung boykottiert hatten