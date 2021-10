Pau Gasol erklärt nach 23 Profi-Jahren seinen Rücktritt

Die spanische Basketball-Größe Pau Gasol hat am Dienstag das Ende seiner 23 Jahre langen Karriere bekanntgegeben. „Es ist eine Entscheidung, die ich sorgfältig getroffen habe“, sagte der 41-Jährige in einer Pressekonferenz in Barcelona. Dort hatte er 1998 seine Profi-Laufbahn begonnen, ehe er 2001 in die NBA zu den Memphis Grizzlies kam. Den NBA-Titel hat Gasol 2009 und 2010 mit den Los Angeles Lakers geholt, sechsmal schaffte er es in das All-Star-Team.