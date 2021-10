Deutsche Grüne wollen vertieft für Ampel-Koalition sondieren

Die deutschen Grünen wollen eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP sondieren. Dies sei der Vorschlag der Grünen an die FDP, sagt Co-Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD („Ampel“) sowie mit CDU und CSU („Jamaika“) mögliche Kompromisslinien für die eine oder andere Dreier-Koalition ausgelotet.