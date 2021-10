Neues Institut für Alte Musik an der mdw

Die mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) hat ihr Insitut für Alte Musik neugegründet. Die neue Institution geht aus der einstigen Abteilung für Alte Musik des Joseph Haydn Instituts hervor, was am Freitag (8.10.) mit einem musikalischen Festakt gefeiert wird. Schließlich könne man mit dem neuen Institut den mdw-Schwerpunkt im Bereich der historisch informierten Aufführungspraxis bündeln und erweitern, unterstrich Rektorin Ulrike Sych in einer Aussendung.