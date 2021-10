Münchner Isarphilharmonie eröffnet mit Konzertreigen

Am Freitagabend ist es soweit: Die Münchner Philharmoniker feiern mit ihrem Chefdirigenten Valery Gergiev den Einzug in die Isarphilharmonie im neuen Kulturquartier Gasteig HP8 im Süden von München, das in den kommenden Jahren, während der Renovierung des Gasteigs, als luxuriöses Ausweichquartier dient. Am Eröffnungsabend stehen Werke von u.a Escaich, Beethoven und Ravel auf dem Programm. Der Eröffnungsreigen erstreckt sich über die gesamte kommende Woche.