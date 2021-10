Erstes Gespräch von SPD, FDP, Grüne über Regierungsbildung

Eineinhalb Wochen nach der deutschen Bundestagswahl kommen SPD, Grüne und FDP am Donnerstag erstmals zu einem Dreiergespräch über die künftige Regierungsbildung zusammen. Die Sondierungsteams der drei Parteien treffen um 11 Uhr im Berliner Veranstaltungsort CityCube zusammen. Am Vortag hatten Grüne und FDP getrennt voneinander ihre Bereitschaft zu so einem Gespräch mitgeteilt.