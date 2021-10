US-Demokraten: Einigung im Streit über Schuldenobergrenze

Der US-Senat hat nach Angaben der Demokraten von Präsident Joe Biden eine Einigung erzielt, um die drohende Zahlungsunfähigkeit des Bundes abzuwenden. Er hoffe, dass die entsprechende Vorlage zur Schuldenobergrenze noch am Donnerstag verabschiedet werden könne, sagte Mehrheitsführer Chuck Schumer am Mittwoch in Washington. Mit der Einigung werde die Finanzierung bis Anfang Dezember gesichert.

Am Mittwoch hatte der Chef der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell, in dem seit Wochen tobenden Streit einen Kompromiss angeboten. Dies hatte zu einem Aufatmen an der Wall Street geführt. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte schon vor Tagen erklärt, werde die Obergrenze von derzeit 28,4 Billionen Dollar (24.606 Mrd. Euro) nicht angehoben, könnten die USA womöglich ab Mitte Oktober ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen.