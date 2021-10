US-Demokraten: Einigung im Streit über Schuldenobergrenze

Am Mittwoch bot der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, einen Kompromiss an. Dies hatte zu einem Aufatmen an der Wall Street geführt. Die von den Demokraten verkündete Einigung würde den Abgeordneten dem Kongress einige Wochen Zeit verschaffen, um sich entweder auf eine langfristige Erhöhung der Obergrenze oder eine weitere Zwischenmaßnahme zu verständigen. Der Streit findet vor dem Hintergrund der Kongresswahlen im kommenden Jahr statt.

Am Mittwoch hatte der Chef der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell, in dem seit Wochen tobenden Streit einen Kompromiss angeboten. Dies hatte zu einem Aufatmen an der Wall Street geführt. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte schon vor Tagen erklärt, werde die Obergrenze von derzeit 28,4 Billionen Dollar (24.606 Mrd. Euro) nicht angehoben, könnten die USA womöglich ab Mitte Oktober ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen.