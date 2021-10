Färöer-Anreise des ÖFB-Teams auf Freitag verschoben

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat nicht wie geplant zwei Tage vor ihrem WM-Qualifikationsspiel auf die Färöer reisen können. Widrige Wetterverhältnisse mit starkem Wind machten eine Landung auf den Inseln im Nordatlantik am Donnerstag unmöglich. Die Österreicher blieben daher noch eine Nacht in Wien, die Anreise soll laut ÖFB-Angaben nun am Freitag erfolgen. Die Partie in Torshavn ist für Samstagabend (20.45 Uhr MESZ/live ORF 1) angesetzt.