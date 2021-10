Friedensnobelpreisträger wird am Freitag verkündet

Es ist der Höhepunkt des alljährlichen Nobelpreis-Reigens: Am Freitag wird in Oslo verkündet, wer 2021 den Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee wird seine Entscheidung um 11.00 Uhr verkünden. Im vergangenen Jahr war die Ehrung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gegangen. Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise wieder mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980 000 Euro) pro Kategorie dotiert.