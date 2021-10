Covid-Prognose: geringerer Patienten-Anstieg als befürchtet

Das Covid-Prognose-Konsortium hat am Donnerstagabend seine dieswöchige Vorschau nachträglich korrigiert. Demnach wird der Anstieg an Covid-19 Erkrankten in den Spitälern deutlich geringer ausfallen, als am Mittwoch prognostiziert wurde. In der ursprünglichen Version sei es aufgrund eines Datenimportproblems „zu einer unvollständigen Erfassung des Impfstatus der inzidenten Fälle und damit zu einer Überschätzung der Hospitalisierungsraten“ gekommen, teilte das Konsortium mit.

Nach einer Neuberechnung der Kapazitätsvorschau wird nun nicht mehr von deutlich mehr als 300 Covid-19-Fällen auf Intensivstationen in den kommenden 14 Tagen ausgegangen. Vielmehr werden am 20. Oktober 256 intensivpflichtige Covid-Patientinnen und -Patienten erwartet. Auf den Normalstationen wird mit 708 und nicht mit den zunächst prophezeiten knapp 800 Covid-Patientinnen und -Patienten gerechnet.

Am Donnerstag benötigten 626 Covid-Patientinnen und -Patienten ein Bett auf einer Normalstation, 225 Schwerkranke lagen auf einer Intensivstation. Zuletzt lag die Auslastung aller für Covid-Fälle nutzbaren Intensivbetten - ohne die innerhalb von sieben Tagen verfügbaren Zusatzkapazitäten - bei 34,1 Prozent. Bezogen auf die gesamte Bettenkapazität auf Intensivpflegestationen betrug die Auslastung 11,1 Prozent. Dem Konsortium zufolge wird diese bis zum 20. Oktober auf 12,2 Prozent steigen. Ursprünglich war von dem Gremium ein Zuwachs auf 14,9 Prozent errechnet worden.

Die Experten raten vor dem Hintergrund des bereits in einigen Bundesländern erhöhten ICU-Belags - in Wien lag dieser zuletzt bei 19 Prozent, auch in Oberösterreich könnte es mit den Kapazitäten in den Krankenhäusern knapper werden - und dem erwarteten Einsetzen saisonaler Effekte dringend dazu, das aktuelle Infektionsgeschehen engmaschig zu beobachten. Dies deshalb, „um rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können“.

