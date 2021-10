Neue Oper Wien startet mit wuchtigem „Tod“ in neue Saison

Es ist ein dunkler, wuchtiger Saisonauftakt der Neuen Oper Wien, mit dem die unabhängige Compagnie am Donnerstagabend im Museumsquartier aufgewartet hat: Mit Benjamin Brittens Alterswerk „Death in Venice“, dem auf Thomas Manns „Tod in Venedig“ basierenden, letzten Musiktheaterwerk des 1976 verstorbenen Komponisten, legt man dank Regisseur Christoph Zauner eine ebenso kluge wie vielfarbige Inszenierung vor.

In Zauners Inszenierung tötet er am Ende in Person seines jüngeren Alter Ego das stumme Objekt der Begierde, den Teenager Tadzio - und damit sein eigenes Begehren und letztlich Sein. Diese Abkehr vom Libretto erscheint weniger schlüssig und fällt plakativer aus als die Entscheidung, das Grassieren der Cholera in Venedig dankenswerterweise nicht mit aktuellen Anspielungen zu befrachten. Auch so bleibt in Zeiten von Corona so manche Textzeile schmerzlich haften.