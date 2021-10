Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratow

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland für ihren „mutigen Kampf“ für Meinungsfreiheit in ihren Heimatländern. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise wieder mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert.