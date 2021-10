Explosion in afghanischer Moschee: Laut Taliban viele Tote

In Afghanistan sind bei einer Explosion in einer Moschee mehrere Menschen getötet worden. Ein Vertreter der herrschenden Taliban sagte am Freitag, es gebe mindestens 28 Todesopfer und Dutzende Verletzte. Ein offizieller Taliban-Sprecher erklärte auf Twitter, zu der Detonation sei es in einer Moschee der schiitischen Minderheit in der Provinz Kunduz gekommen. Bisher hat sich keine Gruppe zu einem Attentat bekannt.