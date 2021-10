Neue FIS-Statuten kommen, alter Name bleibt

Auf einem außerordentlichen Kongress hat eine überwältigende Mehrheit der FIS-Delegierten für neue Statuten des Ski-Weltverbands gestimmt. 97,25 Prozent der per Online-Voting abgegebenen Stimmen entfielen auf den Vorschlag, den auch der neue FIS-Präsident Johan Eliasch befürwortet. Die geänderten Regeln sollen es den Verantwortlichen ermöglichen, den Verband modern und transparent zu leiten und in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft zu führen, sagte der Brite am Freitag.