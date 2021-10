Justiz-Ermittlungen gegen Chiles Präsident Piñera

Die chilenische Staatsanwaltschaft hat nach den Enthüllungen in den „Pandora Papers“ Ermittlungen gegen Staatspräsident Sebastián Piñera eingeleitet. Hintergrund sei ein möglicher Fall von Korruption beim Verkauf einer Bergbaufirma, teilte die Chefin der Anti-Korruptionseinheit der Staatsanwaltschaft, Marta Herrera, am Freitag mit. Am Montag hatte der Präsident gesagt, es habe keinen Interessenskonflikt bei dem Geschäft im Jahr 2010 gegeben, als er bereits Präsident war.