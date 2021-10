Salzburg setzt Erfolgsserie fort, Linz feiert ersten Sieg

Red Bull Salzburg ist in der ICE-Eishockeyliga weiter auf der Erfolgswelle. Die Roten Bullen bezwangen am Freitag den VSV mit 4:3 und festigten mit dem vierten Sieg in Folge als Tabellendritter den Platz in der Spitzengruppe. Fehervar verteidigte mit einem 3:1 gegen die Graz99ers die Tabellenführung erfolgreich vor Olimpija Ljubljana, das sich im Duell der Liga-Einsteiger gegen Pustertal mit 5:3 durchsetzte.