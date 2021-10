Deutschland gewann Geduldspiel gegen Rumänien knapp 2:1

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Geduldsspiel gegen Rumänien 2:1 nach Rückstand gewonnen und in der laufenden WM-Qualifikation den sechsten Sieg im siebenten Spiel eingefahren. Erzrivale Niederlande liegt nach einem 1:0 gegen Lettland in seiner Gruppe G ebenso obenauf, während Tschechien im Schlüsselspiel von Pool E mit einem 2:2 gegen Wales vorlieb nehmen musste. Gruppe H bleibt eine umkämpfte Konkurrenz zwischen Russland und Kroatien, die beide siegten.

Hansi Flick hatte sein Engagement als deutscher Bundestrainer mit einem 12:0-Start (2:0 Liechtenstein, 6:0 Armenien, 4:0 Island) begangen. Doch statt der nächsten Torlawine gab es am Freitag in Hamburg früh den ersten Gegentreffer seiner Amtszeit. Iannis Hagi, Sohn des großen Gheorghe Hagi, schob Antonio Rüdiger ein Gurkerl und bezwang dann auch Marc-Andre Ter Stegen, der Manuel Neuer (Adduktorenprobleme) im Tor vertrat (9.).

Rumänien hatte blitzschnell umgeschaltet - ein Vortrag in Form eines Nadelstichs, mit dem der Außenseiter dem Tabellenführer vor der Halbstundenmarke öfters Schmerzen bereitete. Die Flick-Elf aber war überlegen, drängte, hatte Chancen, kam dem Treffer in der ersten Hälfte gegen den massiven Defensivblock aber selten so nahe, wie noch vor dem 0:1, als Joshua Kimmich schon für den Elfmeter bereit gestanden war (8.). Referee Cüneyt Cakir nahm seinen schmeichelhaften Elfmeterpfiff nach einem Faller von Timo Werner nach Studium der TV-Bilder aber zurück.