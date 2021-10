Ex-Innenministeriums-Beamter wegen Betrugs mitangeklagt

Am Montag wird am Wiener Landesgericht ein Betrugsprozess fortgesetzt, in dem ein früherer Spitzenbeamter des Innenministeriums mitangeklagt ist. Hauptangeklagte ist dessen Ex-Frau, der schwerer gewerbsmäßiger Betrug angelastet wird. Die Verhandlung läuft seit September, die Angeklagten bekennen sich „nicht schuldig“. Laut Verteidiger Farid Rifaat, der beide vertritt, haben sich die Vorwürfe bisher nicht erhärtet.