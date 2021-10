Tödlicher Alpinunfall in Vorarlberg

Eine 50jährige deutsche Urlauberin ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Sie hatte laut Polizei gemeinsam mit drei Freundinnen eine Bergtour von Sonntag-Stein auf den Glattmargipfel unternommen. Nach dem Aufstieg wollte die vierköpfige Gruppe gemeinsam auf dem Wanderweg in Richtung der Alpe Oberpartnum absteigen. Die 50jährige rutschte aus und stürzte 170 Meter über einen 40 Grad steilen und felsendurchsetzten Grashang ab.