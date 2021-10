Bennett lobt Merkel als „moralischen Kompass“ Europas

Bei Merkels Gesprächen in Israel sollte es unter anderem um das iranische Atomprogramm, die Frage eines unabhängigen Palästinenserstaates und bilaterale Themen gehen. Bennett sagte, der Iran habe in den vergangenen drei Jahren einen „riesigen Sprung“ in der Urananreicherung geschafft. Israel habe die Verantwortung, Teheran „mit Taten, nicht nur mit Worten“ daran zu hindern, eine Atombombe zu entwickeln.

Die Kanzlerin wird laut Programm am Nachmittag in Anwesenheit von Bennett einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem niederlegen. Bei einer Zeremonie in Jerusalem soll Merkel die Ehrendoktorwürde des Technion-Israel Institute of Technology aus Haifa verliehen werden. Am Abend soll Merkel gemeinsam mit Bennett zudem Vertreter von Unternehmen treffen.