Maurer schließt Kurz-Rückkehr ins Kanzleramt aus

Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer geht davon aus, dass ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nach seinem Rücktritt als Kanzler nicht zurückkommt. In der ORF-Sendung „Hohes Haus“ sagte Maurer am Sonntag, sie könne „ausschließen“, dass Kurz in dieser Legislaturperiode wieder Kanzler werde. „Ziel“ sei es jedenfalls, dass die türkis-grüne Koalition mit dem künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg bis zum Ende der Legislaturperiode hält.