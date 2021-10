Zehntausende demonstrieren in Brüssel für mehr Klimaschutz

In Brüssel haben mehrere Tausend Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Während die Veranstalter von 50.000 Menschen sprachen, kamen nach einer Schätzung der Polizei 25.000 Demonstrierende zusammen, wie die Nachrichtenagentur Belga am Sonntag berichtete. Sie zogen ab 14.00 Uhr durch die Stadt und versammelten sich gegen 16.00 Uhr zu einer Abschlussveranstaltung in einem großen Park im Stadtzentrum.