Wahlbeteiligung im Irak auf Rekordtief gesunken

Der Frust vieler Iraker über die politische Elite des Landes hat die Beteiligung bei der Parlamentswahl am Sonntag auf ein Rekordtief fallen lassen. Lediglich 42 Prozent der Wähler gaben ihre Stimme ab, so die irakische Wahlkommission in der Nacht auf Montag laut Medien. Das ist bei insgesamt fünf Wahlen die geringste Beteiligung seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Saddam Hussein 2003. Bereits 2018 war sie mit 44,5 Prozent auf den bis dahin niedrigsten Stand gesunken.