Irakische Streitkräfte haben nach Regierungsangaben einen Stellvertreter des vor zwei Jahren umgekommenen Anführers der Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, gefangen genommen. Es handle sich um Sami Jasim, teilte Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi am Montag auf Twitter mit. Er sei für die Finanzen des IS zuständig.