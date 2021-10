Diktator Kim: Wirtschaftslage in Nordkorea „düster“

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un ist in einer Rede zum 76. Gründungstag der regierenden Arbeiterpartei auf die prekäre wirtschaftliche Lage seines Landes eingegangen. Nordkorea stehe vor der großen Aufgabe, die Staatswirtschaft anzupassen und zu entwickeln, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA Kim am Montag. „Der einzige Weg, die beispiellose entscheidende Arbeit trotz der düsteren Lage dynamisch voranzutreiben, besteht darin, dass sich die gesamte Partei vereint.“

Nordkorea beging das Parteijubiläum am Sonntag mit Kunstaufführungen, Gala-Veranstaltungen und einem Feuerwerk. Die staatlichen Medien zeigten am Montag Aufnahmen, auf denen Kim sich in einem Raum an dunkel gekleidete Staatsvertreter wendet.