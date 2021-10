Im neuen „Asterix“-Abenteuer: Eine Reise in die Kälte

Schnee so weit das Auge reicht: Erstmals zieht es die Comic-Helden Asterix und Obelix ganz weit in den Osten. So weit in die Kälte habe noch kein Abenteuer die beiden Gallier gelockt, sagte der Autor Jean-Yves Ferri am Montag bei der Vorstellung erster Details zum neuen Album in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft mit dem Titel „Asterix und der Greif“ wird am 21. Oktober in rund 30 Ländern erscheinen.