Tunesischer Präsident setzte neue Regierung ein

Zweieinhalb Monate nach der Entmachtung des früheren Regierungschefs und des Parlaments durch Präsident Kaïs Saïed ist in Tunesien eine neue Regierung vereidigt worden. Im 25-köpfigen sind auch neun Frauen, wie die Nachrichtenagentur TAP am Montag meldete. Höchste Priorität für die neue Regierung sei, das Vertrauen der Menschen in den Staat wiederherzustellen, sagte die schon vor knapp zwei Wochen von Saïed ernannte Regierungschefin Nejla Bouden demnach.