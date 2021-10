Iran fordert Garantien der Europäer für Atomabkommen

Merkel hatte den Iran während eines Israel-Besuchs am Sonntag dazu aufgefordert, sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bei Treffen mit israelischen Regierungsvertretern prangerte die Kanzlerin auch die vom Iran ausgehende Gefahr für Israel sowie die fortschreitende Urananreicherung in iranischen Atomanlagen an.