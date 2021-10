Suche nach im Wald verschwundenem Mädchen geht weiter

Mehrere Hundert Einsatzkräfte aus Tschechien und Deutschland hatten auch am Montag nach der Schülerin in dem Gebiet gesucht. Polizeihubschrauber aus Bayern kreisten ebenfalls über dem Gebiet in Böhmen, am Boden waren Hundestaffeln im Einsatz. Zudem wurden geländegängige Spezialfahrzeuge genutzt.