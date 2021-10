G20-Gruppe debattiert bei Sondergipfel über Afghanistan

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten beraten am Dienstag bei einem Sondergipfel über die Krise in Afghanistan. Auf Einladung Italiens sollen bei der Videokonferenz vor allem die humanitäre Lage in dem Land am Hindukusch und die Sorge des Auslands vor neuen terroristischen Gefahren besprochen werden. Zudem geht es darum, wie künftig mit den Taliban umgegangen wird.