Bericht wirft Johnson riesige Fehler in Pandemie vor

Ein Parlamentsbericht hat dem britischen Premierminister Boris Johnson ein schlechtes Zeugnis für seinen Umgang mit dem Coronavirus ausgestellt. Das Hinauszögern eines Lockdowns zu Beginn der Corona-Pandemie vergangenes Jahr war demnach „eines der größten Versäumnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ in der Geschichte des Landes, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Der „falsche“ Ansatz der Regierung habe Menschenleben gekostet.