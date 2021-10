Großes Ochsenauge am häufigsten in Österreichs Gärten

Das Große Ochsenauge hat sich bei der heurigen österreichweiten Schmetterlingszählung wieder als am häufigsten in heimischen Gärten vorkommender Falter entpuppt. Mit 1.538 Meldungen flatterte er wie im Vorjahr auf den ersten Platz, gefolgt von Tagpfauenauge und Kaisermantel, so die Initiative Blühendes Österreich und die Umweltschutzorganisation Global 2000, die zum fünften Mal zu der Aktion aufgerufen hatten. 1.851 Freiwillige meldeten per App 21.362 Schmetterlinge.