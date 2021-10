Jagdjahr 2020/21 durch Corona beeinflusst

Corona hatte offensichtlich auch deutliche Auswirkungen auf das Jagdjahr 2020/2021: Die Gesamtzahl der Abschüsse lag mit 732.000 um 12,7 Prozent unter dem Wert der Vorsaison. Dabei wurde 9,1 Prozent weniger Haarwild (628.000 Tiere) und 29,7 Prozent weniger Federwild (103.000 Tiere) erlegt, berichtete die Statistik Austria am Dienstag.

Insgesamt wurden 399.000 Stück Schalenwild (minus 1,9 Prozent) geschossen, darunter 286.000 Stück Rehwild (plus 2,6 Prozent), 54.200 Stück Rotwild (minus 5,7 Prozent), 34.500 Stück Schwarzwild (minus 26,9 Prozent) und 20.400 Stück Gamswild (plus 7,1 Prozent). Der Großteil an sonstigem Haarwild entfiel auf Hasen (94.000; minus 33,8 Prozent) und Füchse (68.400; minus 1,1 Prozent).