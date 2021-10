Nordkorea wirft USA und Südkorea Bedrohung des Friedens vor

Nordkorea wirft den USA und Südkorea eine Gefährdung des Friedens vor und rechtfertigt damit seine Aufrüstung. Die Führung in Pjöngjang verstärke ihr Militär nur zur Selbstverteidigung und nicht, um einen Krieg zu beginnen, sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un staatlichen Medienberichten vom Dienstag zufolge. Nordkorea müsse sich der feindlichen Politik der USA und der Aufrüstung Südkoreas entgegenstellen.

Kim äußerte sich den Berichten zufolge am Montag bei einer Rüstungsausstellung. Seine Äußerungen fallen zeitlich zusammen mit für Dienstag geplanten Gesprächen zwischen den Nationalen Sicherheitsberatern Südkoreas und der USA in Washington. Die Lage auf der Koreanischen Halbinsel ist seit langem angespannt, Nord- und Südkorea liefern sich einen Rüstungswettlauf. Zugleich stellten sie vergangene Woche ihre direkte Telefonverbindung wieder her, die Nordkorea Monate zuvor gekappt hatte.