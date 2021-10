Macron kündigte Investitionsplan von 30 Milliarden Euro an

Frankreich will in den nächsten fünf Jahren 30 Milliarden Euro in die Wirtschaft des Landes investieren. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Innovation und Industrieproduktion im Land seien, sagte Macron bei der Vorstellung des Plans „Frankreich 2030“ am Dienstag in Paris. Es sollten sowohl kleine Start-ups als auch große Industriekonzerne berücksichtigt werden.