Großer Feuerwehreinsatz wegen Schadstoffaustritts in Wien

14 Menschen sind am Montagabend in Wien-Simmering durch einen Schadstoffaustritt auf einem Firmenareal leicht verletzt worden. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 20 Fahrzeugen und 74 Einsatzkräften zu dem Betriebsgelände in der Nähe des Alberner Hafens an. Aus einem beschädigten Kunststoffbehälter war eine größere Menge einer gesundheitsschädlichen Flüssigkeit ausgetreten. Bis Dienstagmittag waren Feuerwehrleute noch immer mit den Arbeiten beschäftigt.