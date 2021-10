SPÖ-Attacke auf Rest des ÖVP-Regierungsteams

Die SPÖ hat sich nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein neues Ziel für ihre „Dringliche Anfrage“ bei der Sondersitzung des Nationalrats suchen müssen. „Opfer“ war Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), den Antragsbegründer Kai Jan Krainer nahe genug an Kurz angedockt sah. Der Ressortchef parierte die Angriffe angesichts des zehnten ihn betreffenden Misstrauensantrags betont gelassen.

Krainer hatte in der Begründung der „Dringlichen“ ein finsteres Sittenbild über die ÖVP unter Kurz gemalt: „Was theoretisch Strache und Gudenus besprochen haben, wurde hier praktisch umgesetzt“, meinte er zu den Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft. Jetzt gebe es aber keine Entschuldigungen sondern nur Wehleidigkeit. Die „wüsten Attacken“ auf die unabhängige Justiz würden auch nicht beendet: „Es ist keinerlei Besserung in Sicht.“ Das System der korrupten ÖVP solle offenbar fortgesetzt werden.

Zumindest Blümel denkt nicht in diese Richtung. In seiner Replik meinte er, Österreich bräuchte jetzt Stabilität und Verantwortung. Er hoffe, dass sich die Opposition wieder bewusst werde, dass Verantwortung für das Land auch anders gehe als mit bewussten Vorverurteilungen.

Bei der Beantwortung der Fragen offenbarte Blümel nicht viel neues. Mit den vermeintlich getürkten Umfragen aus dem Finanzministerium hatte er eigenen Angaben zu Folge nichts zu tun, alleine schon weil er damals nicht Ressortchef war. Weder habe er jemals so etwas beauftragt noch etwas davon gewusst. Er sei auch nicht von Bediensteten des Ressorts auf mögliche Ungereimtheiten bei der Vergabe von Umfragen an „research affairs“ bzw. der Inseratevergabe an „Österreich“ hingewiesen worden.