Ausgangsbeschränkungen wegen Vulkan auf La Palma aufgehoben

Auf der Vulkaninsel La Palma sind die Ausgangsbeschränkungen für etwa 3.000 Menschen am Dienstag wieder aufgehoben worden. Es seien keine gesundheitsschädlichen Gase mehr festgestellt worden. Diese waren am Vortag befürchtet worden, als bis zu 1.200 Grad heiße Lava mehrere Betriebe in dem Gewerbegebiet Callejon de la Gata, darunter auch ein Zementwerk, in Brand gesetzt hatte, teilten die Behörden mit.

Der Vulkan in der Cumbre Vieja, der keinen offiziellen Namen hat, war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. In den vergangenen Tagen war der Ausbruch heftiger geworden. Immer wieder kam es zu starken Explosionen, Magma wurde in die Höhe geschleudert, Rauch stieg bis in eine Höhe von mehreren Kilometern auf. Bisher wurden bis zu 1.000 Gebäude zerstört und große Schäden in der Landwirtschaft und der Infrastruktur angerichtet. Rund 6.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.