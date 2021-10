Finale im Betrugsprozess um Deals im Irak abgeschlossen

In dem Verfahren geht es um Vorgänge zwischen Herbst 2015 und Februar 2017. Die 52-Jährige soll Unternehmen getäuscht und sich auf deren Kosten bereichert haben, indem sie ihnen lukrative Investments und Unternehmensgründungen im Irak in Aussicht stellte und im Zusammenhang damit Leistungen abgerechnet haben soll. Der Staatsanwalt verweist in diesem Zusammenhang auf angeblich gefälschte Schreiben und E-Mails eines „Ministry of State for Security Affairs“ in Bagdad, das es in Wahrheit gar nicht geben soll. Er musste jedoch zur Kenntnis nehmen, dass es diese Behörde vermutlich doch gibt. In einer dem Gericht übermittelten Auskunft des Außenministeriums heißt es, diese Stelle „scheint zu existieren“, es handle sich um „ein iran-nahes Ministerium, welches dem Geheimdienst nahe steht“.