Klage gegen Bolsonaro wegen Amazonas-Abholzungen vor IStGH

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist wegen Abholzung des Amazonas-Regenwaldes beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angezeigt worden. Eine 300-seitige Klagsschrift „wegen Umweltverbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei am Dienstag eingebracht worden, teilte der österreichische Initiator Johannes Wesemann in Wien mit. Argumentiert wird mit über 180.000 Hitzetoten, die durch die zusätzlichen CO2-Emissionen unter Bolsonaro bis 2100 zu erwarten seien.

Der Wiener Unternehmer hat für die Klage die Initiative „AllRise“ ins Leben gerufen, bei der Klimatologen, Juristen, Kommunikationsexperten und Umweltaktivisten zusammenwirken. Schließlich handle es sich um ein „komplexes Thema“, führte er bei einer Pressekonferenz in Wien aus. Wesemann räumte ein, dass die Erfolgsaussichten der Klage ungewiss sind. Es sei ihm aber darum gegangen, bestehende Gesetze zu „nutzen und diese neu und kreativ zu interpretieren“ statt auf neue zu warten. Sollte das Gericht die Klage abweisen, werde das Römische Statut des IStGH eben um den Tatbestand des Ökozid erweitert werden müssen.

Österreich äußerte sich zurückhaltend zu der Initiative. „Als langjähriger Unterstützer des IStGH betont Österreich stets, dass der Gerichtshof und sein Chefankläger die Tätigkeit unabhängig und ohne Einflussnahme von außen durchführen können muss“, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium. „Dies gilt auch für die vorliegende Initiative. Wir haben vollstes Vertrauen in den IStGH, dass dieser die gegenständliche Eingabe im Einklang mit den Bestimmungen des Römer Statuts prüfen wird.“ Im Klimaschutzministerium verwies man auf APA-Anfrage auf die formelle Zuständigkeit von Außen- und Justizministerium in dieser Angelegenheit. Zugleich betonte man im Ministerium, dass der Schutz des Regenwaldes in Brasilien „für das Weltklima und die weltweite Artenvielfalt von großer Bedeutung“ sei und das Ministerium schon jetzt „gemeinsam mit dem Klimabündnis konkrete Klimaschutz-Projekte im Amazonasgebiet“ unterstütze.