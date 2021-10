Walkner bei Rallye Marokko wieder in Führung

Matthias Walkner hat sich am Dienstag die am Vortag verlorene Führung bei der Marokko Rallye zurückgeholt. Der Salzburger KTM-Motorradpilot kam in der Dünenlandschaft von Chebbi Erg als Etappenzweiter ins Ziel und geht mit 37 Sekunden Vorsprung auf den chilenischen Honda-Fahrer Pablo Quintanilla in den Schlusstag. Am Mittwoch stehen noch 291 Wertungskilometer bis nach Zagora auf dem Programm.