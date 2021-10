Neue Siegergesichter bei „Sportler des Jahres“

Ohne allzu klare Tendenz gehen Ski-Sportler und Sommer-Olympioniken in die Gala um die Kür zu Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2021. Nach der bereits erfolgten Veröffentlichung der Top drei steht fest, dass es in der Männer- und Frauen-Kategorie neue Sieger geben wird. Die Bekanntgabe und Ehrung erfolgt am Donnerstag (20.15 Uhr/live ORF 1) erstmals im würdigen Wiener Konzerthaus und als 2G-Veranstaltung unter dem Motto „Eine Symphonie in Gold“.