Schallenberg und Kogler heben bei Budget Steuerreform hervor

Nach der jüngsten Krise waren die Spitzen der Bundesregierung am Mittwoch anlässlich der Budgetrede bemüht, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Der neue Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hoben in Stellungnahmen vor allem die ökosoziale Steuerreform hervor. „Die Arbeit der Bundesregierung geht flott weiter“, betonte Kogler vor Journalisten im Parlament.

Gefragt, wie die Stimmung in der türkis-grünen Koalition sei, die noch vor wenigen Tagen knapp vorm Aus stand, meinte Kogler: „Gut, es geht was weiter.“ Im Budget fänden sich die „ganz großen Leitlinien der ökologisch-sozialen Steuerreform“. Es handle sich um eine „Riesenentlastung für die Menschen“. Umweltschädliche Produktion und Verhalten bekämen einen Preis, die Einnahmen sollen wieder an die Bevölkerung zurückfließen. Trotz Pandemie könne man für ein nachhaltiges Budget und eine mittelfristig sinkende Schuldenquote sorgen, unterstrich Kogler außerdem in einer schriftlichen Stellungnahme.