Blümel kündigt Rückkehr zu nachhaltiger Budgetpolitik an

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten Schulden zu machen, um zu helfen, sei legitim, betonte der Finanzminister. In Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen, sei hingegen eine Bequemlichkeit zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die konsequent sinkende Schuldenquote unter dem (zweifach positiv hervorgebenen) Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei kein Selbstzweck gewesen sondern notwendig, um Spielräume zu schaffen.

Den Abgeordneten gab der anschließend behandelte Bundesrechnungsabschluss 2020 eine erste Gelegenheit für Wortspenden - vor der großen Grundsatzdebatte in der „Ersten Lesung“ am Donnerstag. Die Opposition nutzte dies, um ihre Kritik an Corona-Management und ökosozialer Steuerreform zu unterstreichen, die Regierungsfraktionen rühmten ihre Pläne - fast wie alle Jahre, die jüngste große Krise kam nur am Rande vor.