„Vertiefende Sondierungen“ der Grazer KPÖ mit Grünen und SPÖ

Die Grazer KPÖ wird nach ihrem überraschenden Wahlsieg bei der Gemeinderatswahl am 26. September nun mit den Grünen und der SPÖ in „vertiefende Sondierungsgespräche“ gehen, wie es KPÖ-Chefin Elke Kahr am Mittwoch bei einer Pressekonferenz formulierte. Das seien noch keine Koalitionsverhandlungen, aber in zehn Tagen könnten diese Gespräche zu Verhandlungen werden. Kahr sowie Judith Schwentner (Grüne) und Michael Ehmann (SPÖ) wollen eine „neue Kultur“ im Rathaus pflegen.

Alle drei Politiker brachten äußerst gute Laune mit in das kurzfristig anberaumte Pressegespräch. Kahr sagte, dass in den vergangenen Wochen mit allen Parteien Gespräche geführt wurden und es „nicht verwunderlich“ sei, dass es mit den Grünen und der SPÖ die meisten Überschneidungen gab. „Wir wollen in jedem Fall einen neuen Stil im Rathaus, eine demokratischere Kultur und einen freundlicheren Stil“, so Kahr.